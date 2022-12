Dyrektor Szpitala Biziela w Bydgoszczy: - Ten zespół potrafi ze sobą współpracować

Od 28 grudnia będzie pani na emeryturze. Jak wygląda ten ostatni tydzień pracy w szpitalu Biziela?

Jest wypełniony, podobnie jak ten poprzedni, pożegnalnymi spotkaniami. Z pracownikami, z Radą Ordynatorów szpitala czy rektorem UMK, który przedstawił również wnioski komisji uniwersyteckiej powołanej w związku z konsolidacją szpitali.

Co z nich wynika?

Nie jestem upoważniona do przekazywania szczegółowych informacji o pracy tej komisji, ale powiem jedynie, że z tych wniosków wynika jedno - w kwestii konsolidacji pan rektor nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Ale też wydaje mi się, że 2023 będzie rokiem przygotowań do dalszych prac w kierunku takich zmian, które poprawią wyniki finansowe obydwu szpitali – Biziela i Jurasza.

Czyli w kierunku konsolidacji?

Jeżeli będzie zgoda dwóch ministrów – zdrowia oraz edukacji i nauki, co wynika z poprawki do Ustawy o medycynie laboratoryjnej - to wydaje mi się, że w takiej sytuacji do tej konsolidacji może dojść.