Dyrektor szpitala w Rypinie o "pocovidowej" rzeczywistości i sytuacji finansowo-kadrowej

Ostatnie miesiące były szczególne, trudne dla każdego, także dla pracowników rypińskiego szpitala. Jak okres pandemii wpłynął na Państwa działalność?

Działania szpitala w czasie pandemii, z istniejącym 17-łóżkowym oddziałem covidowym, odcisnęły swoje piętno na finansach. W trudnym okresie pierwszego półrocza szpital nieprzerwanie świadczył usługi medyczne. Jako jedyny szpital w województwie kujawsko–pomorskim, oddział internistyczny funkcjonował jednocześnie z oddziałem covidowym. Z wykorzystaniem kadry lekarskiej oddziały chirurgii i ortopedii wykonywały zabiegi pacjentom nie tylko z naszego województwa, ale także z innych miast.

Mówi Pani o aspekcie finansowym. Jakiego rodzaju były to koszty?

Pobyty pacjentów na oddziale covidowym były długie i kosztochłonne. Antybiotykoterapia, tlenoterapia oraz zabezpieczenie w środki ochrony osobistej dla personelu medycznego wygenerowały wysoki poziom kosztów względem przychodów.

Pełne obłożenie chorych w oddziałach szpitalnych na chwilę obecną to „pokłosie pocovidowe”. Pacjenci trafiający do naszego szpitala to osoby z przewagą przewlekłych stanów chorobowych, z odkładanymi zabiegami operacyjnymi. Ponadto większość szpitali ościennych, w okresie pocovidowym i obecnym okresem urlopów, boryka się z brakiem kadry medycznej, wstrzymuje przyjęcia pacjentów do planowanych hospitalizacji nawet na okresy do miesiąca i dłużej.