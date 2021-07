Dżem z czereśni. To sprawdzony przepis babć, idealny do naleśników i lodów red.

Dżem czereśniowy możesz dodać do wypieków, naleśników, lodów. Wybornie smakuje także na świeżym, chrupiącym pieczywie i przydaje się jako marynata do żeberek. To, co przygotowujemy własnoręcznie, jest najpyszniejsze i najzdrowsze - warto więc przyrządzić ten przysmak we własnej kuchni. Podajemy przepis na dżem z czereśni - palce lizać!