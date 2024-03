Babka wielkanocna 2024 - prosty przepis, który zawsze się udaje. Składniki i instrukcja wykonania Strefa Agro

Kształt i smak babki wielkanocnej trudno pomylić z czymkolwiek innym. Do jej pieczenia są specjalne formy - metalowe, a ostatnio też silikonowe. Wielkanoc 2020 już niebawem, więc pora wypróbować przepis na to świąteczne ciasto. Receptura nie należy do trudnych, więc bez obaw, jeśli to będzie twoja pierwsza babka na wielkanocny stół.