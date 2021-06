Dźganie metalowym prętem, kopanie. Aby zapobiec męczarniom w ostatnich chwilach zwierząt, w ubojniach ruszają wzmożone kontrole

W ostatnich dniach na jaw wyszło to, co działo się w zakładzie ubojowym w Pabianicach (Łódzkie). Kamera aktywistów zarejestrowała m. in. nadużywanie poganiaczy elektrycznych, dźganie i uderzanie długim metalowym prętem, rażenie świń po głowach i w okolicach oczu, rażenie raz za razem, bez odpowiednich odstępów oraz kopanie zwierząt. Doszło też do wleczenia świni łańcuchem za nogę.

Szczegóły: Drastyczny film z rozładunku świń. Były rażone prądem i kopane

"W związku ze wzrostem w sezonie letnim upadków oraz urazów zwierząt gospodarskich, a także docierającymi sygnałami o potwierdzonych przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt w zakładach ubojowych, Główny Lekarz Weterynarii polecił wzmożenie nadzoru terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej", czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Do lipca 2021, pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii sprawdzą od sześciu do dziesięciu zakładów w każdym województwie, prowadzących ubój świń lub bydła. Skontrolowane zostaną przyjęcia zwierząt, ich oszałamiania jak i ubój.