Dzieci biorą nowe narkotyki i dopalacze, ale najgroźniejszy jest ciągle alkohol. Szczególnie w wakacje!

Pierwszą i najpowszechniejszą używką jest ciągle alkohol.

- I najgroźniejszą – podkreślał w Bydgoszczy Marcin Górak z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Patrząc na statystyki, to jest to problem, ponieważ osoby, które utonęły, niejednokrotnie były pod działaniem alkoholu. To jest nasza bolączka, z którą spotykamy się praktycznie co roku.