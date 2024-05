Dla wielu osób taka aktywność jest – i dobrze - najlepszą zabawą, ale niektórzy – a to już zdecydowanie źle - chcą ją jeszcze „podkręcić” i dlatego zaglądają do butelki z napojem wyskokowym albo ochoczo otwierają puszkę z piwem.

Coś z tym trzeba było zrobić

To właśnie takie wybryki czy też pijackie rejsy pod żaglami po mazurskich jeziorach skłoniły ustawodawcę, czyli Sejm RP, do ich sankcjonowania.

Na silniku można zapłynąć za kraty

Policjant może też (i to nawet w przypadku łodzi bez silnika) zdecydować o usunięciu statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób.

Usunięcie może polegać na odholowaniu danej jednostki do przystani lub na przewiezieniu na wyznaczony decyzją starosty powiatowego strzeżony parking i zabezpieczenie go do chwili odbioru, a to wiąże się dla sprawcy z dodatkowymi kosztami.