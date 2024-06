Dzięki tym trikom usuniesz plamy z dywanu. Zobacz domowe metody na brudne dywany [16.06.24]

W sklepach można znaleźć wiele ciekawych modeli i wzorów, począwszy od prostych bawełnianych dywaników, po te puchate o nieregularnych kształtach. Żeby jednak dywany cieszyły oko to należy o nie regularnie dbać. Jak to zrobić?

Dywan to piękny element wnętrzarski, który musi znaleźć się w każdym domu. Będzie się świetnie prezentował w salonie przy kanapie, w pokoju dziecka, a nawet na korytarzu.

Odkurzanie to podstawa

Dobrej jakości odkurzacz powinien posiadać każdy, kto ma w domu dywan. Dzięki niemu w kilka chwil można usunąć z tkaniny nie tylko kurz, ale też piasek, czy zwierzęcą sierść. Warto odkurzać dywany co najmniej raz na tydzień, tak by zachować je w dobrym stanie.

Pranie w dwóch odsłonach

Poza odkurzaniem dywan należy regularne prać – co najmniej raz na rok. Do wyboru mamy dwie opcje. Pierwsza to samodzielne czyszczenie przy użyciu domowych metod (jak woda sodowa) lub drogeryjnych produktów czyszczących (proszków, żeli i szamponów).