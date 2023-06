Dzień Dziecka z Pocztą Polską. Dary od pocztowców dla dzieci z Domu Dziecka w Topolnie

Wczoraj Karol Górski, dyrektor Poczty Polskiej Regionu Sieci w Bydgoszczy, odwiedził Dom Dziecka w Topolnie i osobiście wręczy zebrane dary.

- Powodzenie tej akcji zawdzięczamy przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników placówek pocztowych, którzy zachęcali klientów do zakupu i włożenia darów do specjalnie oznaczonego kartonu w placówce pocztowej. Warto podkreślić, że pracownicy Poczty sami również zakupili dary. Pragnę także podziękować wszystkim Klientom Poczty Polskiej, bez których akcja by się nie udała. Pomaganie jest piękne, a poczucie dobrze spełnionego obowiązku i radość dzieci to dla nas najcenniejsza zapłata - mówi Karol Górski.