Dzwonią i obiecują, że rozliczą za nas PIT, a chcą wyłudzić nasze dane

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, przyznaje, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały o kolejnych próbach oszustwa „na pracownika ZUS”. Oszuści oferują pomoc w rozliczeniu podatkowym. Liczą na zaufanie seniora, by wykraść jego dane osobowe.

Do mieszkańców regionu dzwonią oszuści podający się za pracowników ZUS. Pytają, czy rozmówcy będą się sami rozliczać z urzędem skarbowym czy może Zakład ma ich w tym wyręczyć. Kilka dni temu do placówki ZUS w Bydgoszczy zgłosił się mieszkaniec, który odebrał taki podejrzany telefon.

Komu ZUS rozliczy PIT

Zapewnia, że pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów w sprawie rozliczenia podatkowego. Osoby, które otrzymały z ZUS-u PIT 40A za 2023 rok, są już rozliczone przez Zakład z urzędem skarbowym. Nie muszą więc podejmować żadnych dodatkowych czynności, chyba że chcą skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń czy wspólnie rozliczyć się z małżonkiem. Wówczas samodzielnie wypełniają PIT-37 lub PIT-36 i składają go w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Natomiast świadczeniobiorcy, którym ZUS wysłał PIT-11 lub PIT-11 A mogą rozliczyć się sami lub muszą poczekać do 30 kwietnia, gdy zrobi to za nich urząd skarbowy.