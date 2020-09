Edward Stachura, gdyby żył, skończyłby 83 lata. WTZ w Aleksandrowie Kujawskim pamięta o swoim patronie

Edward Stachura znany poeta urodził się we Francji, ale jako 11-letni wrócił z rodzicami do Polski. Choć mieli osiąść w Gliwicach wybrali Łazieniec, małą wieś obok Aleksandrowa Kujawskiego. Biały domek, w którym mieszkał poeta to teraz miejsce spotkań i wspomnień.

Matka Steda domek i kawałek ziemi w Łazieńcu odziedziczyła po rodzicach. Tu Edward Stachura się wychowywał. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 2, był przeciętnym uczniem i na początku miał problemy z językiem polskim. Z pewnością wpływ na jego twórczość i naukę miała znajomość języka francuskiego, którego nauczył się w dzieciństwie. Z powiatem związany był także przez szkołę średnią. Trzy lata uczęszczał do Liceum w Ciechocinku. Fragment jego wiersza "Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba" jest znany i to nie tylko za sprawą grupy muzycznej Stare Dobre Małżeństwo. Na swoich murach ma go także Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim. Cały czas pamiętają o Edwardzie Stachurze, którego imię nosi placówka.

Warsztat Terapii Zajęciowej im E. Stachury w Aleksandrowie Kujawskim uczcił 83. rocznicę urodzin swojego patrona. Przed jego domem w Łazieńcu, zespół "Pole Minowe" wprowadził społeczność Warsztatu oraz gości w wyjątkowy nastrój. Mieczysław Kołodziej, kierownik WTZ swoimi słowami zachęcił słuchaczy do przeżywania tego dnia w inny sposób. Można było usłyszeć: Czwarta nad ranem (SDM), Białą Lokomotywę (PM), Z nim będziesz szczęśliwsza (SDM) i wiele innych. Śpiewali: Marta, Filip, Basia, Monika, Arek, Przemek, Ola, Majka i Józef. Zobacz galerię (7 zdjęć)