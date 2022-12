Gospodarze z Retkowa większość produkcji (ziemniaki, orkisz, kukurydza) sprzedają do państw Europy Zachodniej, głównie do Niemiec, Królestwa Niderlandów i Danii. Ich zdaniem w Polsce surowiec eko wciąż trudniej sprzedać.

- Najbardziej zadowoleni jesteśmy z produkcji ziemniaków, bo klienci niemalże wyszarpują sobie ten towar - mówi Barbara Pilarska, która z mężem Aleksandrem prowadzi w Retkowie koło Szubina gospodarstwo ekologiczne (to laureaci konkursu Rolnik Roku 2022, w kategorii gospodarstw powyżej 100 ha). - Sprzedać zboża ekologiczne jest już znacznie trudniej, chociaż my mamy kontrakty, więc nie musimy się obawiać.

Wąskie gardło przetwórstwa ekologicznego

- Zapotrzebowanie na żywność bio będzie systematycznie rosło, ale to nie powinno być tak, że rolnicy ekologiczni są tylko producentami surowca, który jeździ po Europie i wraca do Polski jako produkt przetworzony - uważa Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - Jeśli rolnictwo ekologiczne, na które stawia Unia Europejska, ma być rzeczywiście przyjazne środowisku, to trzeba zrobić wszystko, by ślad węglowy był mniejszy. Zatem potrzebne są przetwórnie, które przerobią towar od lokalnych rolników. A tych w naszym regionie jest za mało, to wciąż zbyt wąskie gardło.