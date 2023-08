Elektrownia atomowa we Włocławku. Kolejny etap przygotowania do inwestycji

Równocześnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z pełnym zawiadomieniem z 21 sierpnia można zapoznać się tutaj.

Ostrołęki

Włocławka

Stawów Monowskich

Dąbrowy Górniczej

Nowej Huty

SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola

Warszawy

GEH SMR Canada - GE-Hitachi Nuclear Energy/Twitter

To lokalizacje, w których znajdują się m.in. zakłady produkcyjne o wysokim poziomie energochłonności, a także te, które są optymalne dla potrzeb ciepłownictwa.

ORLEN Synthos Green Energy, to spółka grupy PKN Orlen powołana do prowadzenia projektu rozwoju energetyki jądrowej, w oparciu o SMR. Spółka sprawdziła do tej pory kilkadziesiąt potencjalnych lokalizacji pod budowę małych bloków jądrowych. Spośród nich, na bieżącym etapie, wytypowano siedem optymalnych, w których prowadzone będą dalsze badania. Jeśli wyniki tych badań potwierdzą bezpieczeństwo inwestycji, priorytetem będzie zaproszenie do dialogu lokalnych społeczności w każdej lokalizacji. Dopiero po osiągnięciu porozumienia podjęte zostaną decyzje o realizacji bezpiecznej i przyjaznej środowisku inwestycji.