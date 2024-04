Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [25.04.2024]

NOWE Wniosek o 800 plus złóż do końca kwietnia, by zachować ciągłość spłaty - zasady

165 tys. rodziców z regionu już złożyło wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. By zachować ciągłość wypłat, trzeba zdążyć do 30 kwietnia. Kto zmienił...