Emocje w Bydgoszczy, pogrom "Katarzynek we Wrocławiu

Basket 25 Bydgoszcz - Polonia Warszawa 63:66 (17:15, 11:23, 16:10, 19:18)

Calloway na 80 sekund przed końcem doprowadziła do remisu. Amerykanka mogła zostać bohaterką gospodyń, ale ostatnie sekundy rozegrała bardzo pechowo. Najpierw była faulowana niesportowo, ale trafiła tylko jeden rzut wolny, a w kolejnej akcji popełniła błąd kroków. Polonia miała tylko punkt więcej, Calloway próbowała przerwać akcję rywalek, ale zrobiła to zbyt mocno i sama została ukarana faulem niesportowym.

Ślęza Wrocław - Energa Polski Cukier Toruń 83:52 (19:11, 28:13, 19:22, 17:6)

Obie drużyny poważnie podchodziły do swoich obowiązków w obronie, więc skutecznych akcji zbyt wiele nie oglądaliśmy. "Katarzynki" skromnego prowadzenia broniły do 6. minuty i dystansowego trafienia Martyny Pyki (9:7). Wrocławianki rozkręcały się w ofensywie z akcji na akcję i w 8. minucie prowadziły już 15:9.

Przewaga Ślęzy rosła, w połowie 2. kwarty było już 35:17 dla gospodyń. Po stronie Energi Polskiego Cukru rósł licznik strat w ataku. Do przerwy było ich aż 10, czyli o jedną więcej niż celnych rzutów z gry.

Po przerwie zaczęły częściej trafiać Keishana Washington i La Mama Kapinga Maweja. Udało się zmniejszyć rekordową przewagę Ślęzy z 26 do 16 punktów (53:37). To były już ostatnie niezłe chwile Katarzynek w tym meczu. Rywalki szybko powiększyły przewagę ponownie do ponad 20 punktów i do końca spotkania kontrolowały wydarzenia na parkiecie.