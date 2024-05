Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz zaczęła walkę w półfinałach I ligi - zdjęcia

Niestety, w drugiej odsłonie jakość gry gospodarzy spadła. Przez ponad pięć minut nie potrafili oni zdobyć kosza. Wykorzystali to rywale, którzy objęli minimalne prowadzenie.

Trzecia kwarta to walka kosz za kosz. Żadnej z drużyn nie udało się wypracować większej przewagi niż kilka punktów. A przed decydującą odsłoną był remis 49:49 .

Bydgoszczanie dotrzymywali kroku rywalom do 37. minuty kiedy przegrywali tylko 57:60 , ale ten ostatni fragment przegrali 4:11 . Faulami próbowali przerywać akcje tyszan i odrobić straty, ale ci nie mylili się z linii rzutów wolnych.

Drugi mecz w niedzielę o godz. 20. Podobnie jak w ćwierćfinale trzeba wygrywać, by sytuacja przed wyjazdem do Tychów nie była podbramkowa. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.