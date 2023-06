Enea przez pomyłkę naliczyła mieszkance Bydgoszczy dodatkowe 4 000 zł za zużycie prądu. Rachunek został poprawiony

To klientka Enei z Bydgoszczy. Mówi, że była w szoku, kiedy zobaczyła tak wysoki rachunek, tym bardziej, że do tej pory jej opłaty nie przekraczały 200 zł. - Na moim koncie e-bok podałam stan licznika 58496 kWh, a po kilku dniach dostałam od operatora rachunek z dopisanymi 4000 kWh - mówi nasza Czytelniczka. - Według Enei, szacunkowy odczyt licznika wynosi 62513 kWh.

Skąd taki rachunek za prąd?

Pani Marta zaznacza, że kilkanaście razy zwracała się do operatora w nadziei, że błąd zostanie usunięty, a rachunek skorygowany. Otrzymała jednak odpowiedź, że jej wnioski są "bezzasadne". - Dostałam pismo od dystrybutora z informacją, iż opłacenie faktury zostało mi prolongowane do 15 czerwca. Nie zapłaciłam jej i nie zamierzam tego płacić.

Co więcej, pani Marta mówi, że zgłosiła do policji i prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu próby wyłudzenia pieniędzy. Ponadto, jak zaznacza, zwróciła się w tej sprawie do siedziby Enei w Poznaniu, do Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Regulacji Energii, Rzecznika Praw Obywatelskich.

By udowodnić, że naprawdę zużywa w domu tylko tyle prądu, ile wykazała w informacji wysłanej przez e-bok, pani Marta od maja co tydzień wysyłała do Enei zdjęcia stanu licznika energii.