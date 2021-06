Euro 2021. Przegrywamy, ale telewizory idą jak świeże bułki. Bydgoszczanin wyrzucił telewizor na śmietnik! Agnieszka Domka-Rybka

Elektromarkety przeżywają oblężenie. Bo zawsze, gdy są jakieś mistrzostwa, to ludzie chcą mieć lepszy sprzęt do oglądania. Najlepiej największe ekrany. Polska Press

Elektromarkety przeżywają oblężenie. Bo zawsze, gdy są jakieś mistrzostwa, to ludzie chcą mieć lepszy sprzęt do oglądania. Najlepiej największe ekrany. Choć polska drużyna piłkarska nie zachwyciła nas dotąd swoją grą, to zawsze, gdy odbywają się mistrzostwa w piłce nożnej wzrasta sprzedaż telewizorów. - Głównie dużych odbiorników o przekątnych 65 lub 75 cali - mówią w RTV EURO AGD .