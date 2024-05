Po audycie w RCL. Radni KO w Grudziądzu "grillują" Krzysztofa Szczuckiego z PiS. Ten złożył doniesienie do prokuratury

Krzysztof Szczucki skierował doniesienie do prokuratury

Raport po audycie w Rządowym Centrum Legislacji

W audycie wskazano szereg nieprawidłowości, do których miało dojść w Rządowym Centrum Legislacji, w czasie, gdy jego prezesem był Krzysztof Szczucki. Szczególnie tuż przed i w czasie parlamentarnej kampanii wyborczej, bo Szczucki kandydował - jak się okazało skutecznie - na posła PiS w okręgu toruńskim. Wśród zarzutów jest m.in. obciążenie budżetu RCL kosztami działań, które nie są statutowymi działaniami tej jednostki, a także zatrudnienie w RCL sześciu osób, które pracowały przy kampanii Szczuckiego, a miały za to w kilka miesięcy otrzymać łącznie ok. 900 tys. zł wynagrodzenia.