Mateusz Orzechowski z Grudziądza jest "trójką" na liście Lewicy i walczy o mandat europosła. Z jakimi postulatami idzie do eurowyborów?

- Unia Europejska to otwartość, to swobodny przepływ kapitału, ludzi. To tolerancja, prawa człowieka - wymienia Przemysław Decker z grudziądzkiej Lewicy i radny Lewicy w Radzie Miejskiej Grudziądza. - Właśnie z tymi hasłami kojarzy mi się Mateusz Orzechowski. - To młody człowiek, ale doświadczony. Otwarty na rozmowę, współpracę. Tolerancyjny. To idealny kandydat na europosła.