FAF Elana Toruń przed ważnymi meczami. Rywalami Włocłavia i Zawisza Bydgoszcz. Wiemy, jak kupić bilety

Torunianie z Włocłavią walczą o pierwsze miejsce w IV lidze, które premiowane jest awansem do III ligi. Z kolei spotkania z Zawiszą to najważniejsze piłkarskie derby w regionie. Tym razem stawką jest awans do finału Pucharu Polski

Władze klubu przygotowują się organizacyjnie do tych spotkań. Oba mają status podwyższonego ryzyka, co wiąże się z dużo większymi kosztami. Jak się dowiedzieliśmy organizacja meczu w IV lidze to około 5 tysięcy złotych. Przy tych dwóch spotkaniach koszty wzrastają przynajmniej czterokrotnie, głównie z uwagi na bezpieczeństwo.

Początek obu spotkań o godz. 20.08, co nawiązuje do rocznicy powstania klubu (1968) i jest ukłonem w stronę kibiców, którzy zaproponowali taką porę rozpoczęcia meczu.

Bilety na sobotnie (13.05) spotkanie z Włocłavią będą do kupienia od czwartku w kasach przy Tor-Torze w godzinach 16.30-19. Na mecz przeciwko włocławianom będzie do dyspozycji w sumie 1500 wejściówek, ale część z nich przeznaczona jest dla kibiców gości. Z kolei bilety na środowy (17.05) mecz z Zawiszą będą sprzedawane od poniedziałku (15.05). Tutaj przygotowano 1700 wejściówek, oczywiście też z pulą dla fanów przyjezdnych.