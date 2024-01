Fajerwerki – trauma dla ptaków. „Na całym świecie życie traci kilka milionów zwierząt"

- Nowy Rok rozpoczął się dla mnie koszmarem – opowiada Czytelniczka z bydgoskiego Bocianowa. - Odsłoniłam żaluzję i zobaczyłam na parapecie martwego wróbla. Kolejne dwa leżały na podwórku. Domyślam się, że to skutek wystrzałów w sylwestra, które w mojej dzielnicy zaczęły się już w piątek. Zmasowany huk w niedzielę był nie do wytrzymania, trwał blisko godzinę. Przez cały ten czas trzymałam psa pod kołdrą, żeby nie dostał zawału. Z tego powodu wejście w 2024 rok było dla mnie udręką, a widok martwych ptaków dzień później tylko mnie dobił.

Radary rejestrują fale wzbijających się ptaków

- Hałas i oślepiające światło, które powstają przy wybuchu fajerwerków, powodują spłoszenie i poderwanie się większości ptaków w okolicy, przy czym strefa oddziaływania może wynosić nawet kilkanaście kilometrów od źródła wystrzałów. Jednak najmocniej odczuwają ją ptaki w promieniu 5 km od źródła. Szacuje się, że w trakcie wybuchów lub tuż po nich w powietrzu znajduje się od 1000 do nawet 100 000 razy więcej ptaków niż zazwyczaj. Wyraźnie pokazują to zapisy z radarów pogodowych, które tuż po noworocznej północy rejestrują fale wzbijających się ptaków.

Ornitolodzy tłumaczą, że spłoszone wybuchami fajerwerków ptaki podrywają się w chaotyczny sposób i zdezorientowane próbują odlatywać: n- Jest to dla nich ogromny wydatek energetyczny, zwłaszcza, że w powietrzu niekiedy pozostają dość długo (nawet kilka godzin) po ustaniu wystrzałów. Loty te odbywają się nocą, często przy złej pogodzie (opady śniegu, wiatr, niska temperatura) i na wysokich pułapach, co może prowadzić do fizjologicznego szoku i wyczerpania ptasich organizmów, a w rezultacie do śmierci. W trakcie wzbijania się, a także podczas poszukiwania w nocy miejsc do odpoczynku, ptaki narażone są na kolejne czynniki zagrażające ich życiu – zderzenia z budynkami, drzewami, ekranami czy liniami napowietrznymi, a nawet sobą nawzajem. Mogą także utracić orientację, co sprowadza kolejne zagrożenia, jak np. wylądowanie w obszarze złej pogody bądź niebezpiecznego dla ptaków miejsca.