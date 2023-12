Hałda śmieci w Kosowie nad Wisłą. Takich dzikich wysypisk w Kujawsko-Pomorskiem jest więcej

Kosowo to malowniczy fragment Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Zejście nad rzekę jest tam popularne m. in. ze względu na dobry dojazd.

- Podejrzewam, że to właśnie ten dojazd skusił sprawcę. Może to być ktoś spoza naszego terenu – mówi Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. - Zgodnie z prawem, za usunięcie tych śmieci odpowiada właściciel gruntu; nawet, jeśli to nie on naśmiecił. Wtedy właściciel powinien zgłosić sprawę na policję, ale my już się tym zajęliśmy.