Faktury z Enei przychodzą z poślizgiem. Przedstawicielka firmy wyjaśnia, skąd opóźnienia

Zadzwonił do nas pan Zbigniew, prenumerator z Bydgoszczy:

- Zawsze regularnie dostawałem faktury za prąd i je od razu opłacałem. Teraz faktura spóźnia się o około dwa tygodnie. Dzwoniłem na infolinię Enei i usłyszałem nagrany komunikat, że jest zmiana systemu bilingowego i że może być poślizg w wysyłaniu faktur. Czy rzeczywiście tak jest? Jeśli tak, to jak długie może być to opóźnienie? Kiedy faktury już będą normalnie wysyłane i ile będzie czasu na zapłatę? Nie chciałbym, by mi się skumulowała zbyt duża kwota, bo potem będzie mi trudniej ją w całości zapłacić - mówi nasz prenumerator.