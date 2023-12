Fakty i mity o mandatach dla kierowców za wykroczenia drogowe. Czasem kara się nie należy

Rozmowa przez telefon nie zawsze jest zabroniona

- Warunkiem konieczny do nałożenia mandatu za trzymanie w ręku słuchawki telefonu jest to, że dany pojazd jest w ruchu. Zatem kierującego nie można ukarać jeśli warunki na drodze powodują zatrzymanie pojazdu, na przykład utworzył się zator drogowy czy też pojazd oczekuje przed wyświetlanym czerwonym światłem – wyjaśnia nadkom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Zatrzymanie przed zebrami

Nie tylko krajowa "dziesiątka" to droga śmierci. W regionie mamy takich wiele

- Kluczem do zrozumienia tego przypadku jest to, czy przejście pieszego przez jezdnię odbywa się jednoetapowo czy też dwuetapowo. Jeśli jednoetapowo, wtedy powinny się zatrzymać pojazdy nadjeżdżające z obu kierunków. Jeśli jednak pieszy przechodzi przez jezdnię dwuetapowo, a zatem przeciwne pasy ruchu przedzielone są wysepką bezpieczeństwa, azylem dla pieszych, wtedy kierowca jadący przeciwnym pasem, tym oddalonym od miejsca wejścia pieszego na jezdnię, nie musi się zatrzymywać – wyjaśnia Jakubas.

Zgodnie z art. 86b. Kodeksu drogowego mandat należy się i to słony (1500 zł + 15 punktów karnych) wtedy, gdy jedno auto zatrzymało się przed przejściem lub zwolniło, aby przepuścić pieszego, zaś drugie jadące w tym samym kierunku nie zatrzymało się, ominęło lub wyprzedziło to pierwsze.

Prowadząc rower „po pijaku”...

Ku przestrodze przypomnijmy jednak, iż jazda rowerem lub elektryczną hulajnogą „pod wpływem” jest wykroczeniem i taryfikator mandatów przewiduje 1000-złotowy mandat, gdy stężenie alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila oraz 2500 zł jeśli sięga powyżej 0,5. Punktów karnych nie przypisuje się.

Rowerzysta to nie pieszy

Mitem jest to, że rowerzysta (także e-hulajnogista) zbliżający się do przejazdu rowerowego ma takie samo pierwszeństwo jak pieszy zbliżający się do przejścia.

- Nie ma takiego pierwszeństwa. Uzyskuje je dopiero na przejeździe. Dlatego zanim wjedzie na przejazd powinien zorientować się czy ma możliwość kontynuowania jazdy. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie się na chwilę – proponuje nadkomisarz.