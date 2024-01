- Ze wszystkich 68 pacjentów, których dzisiaj przyjęliśmy na dyżurze do szpitala, 25 miało zakażenia dróg oddechowych, a spośród nich 6 było o etiologii wirusowej RSV. To jest sporo - mówi dr n med. Danuta Kurylak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

Ostatnio jest więcej zakażeń wirusem RSV, covidem, grypą A i B, ale najwięcej, jak podkreślają lekarze, właśnie zakażeń RSV.

- One były zawsze, to nie jest żadna nowość, tyle tylko, że obecnie wykonywane są testy w kierunku wykrycia tego wirusa. Wszyscy pacjenci, którzy mają być przyjęci do szpitala, a chorują na jakąś infekcję, mają wykonywany test combo. W tym teście oznaczamy obecność wirusa RSV, covida i wirusa grypy - wyjaśnia dr Kurylak.

- W ten sposób od razu znamy etiologię zakażenia danego pacjenta. To z kolei pozwala na izolację tych pacjentów, by nie leżeli na tej samej sali, na której znajdują się pacjenci z innymi infekcjami. Chodzi o to, by się nawzajem nie zarażali.