Fantastyczne wyniki na LOTTO Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie

Występ na LOTTO Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej był ostatnim w karierze Piotra Małachowskiego. Dokładnie o 19:09 dwukrotny wicemistrz olimpijski oddał próbę na 62.29 (seria z finałowego konkursu: 60.79-60.26-61.87-X-X-62.29). I pożegnał się tym samym z kibicami. Chwilę później dysk do rąk wziął syn mistrza – Henryk, który podczas mityngu symbolicznie rozpoczął swoją karierę lekkoatletyczną. 8-letni Małachowski junior rzucił na Stadionie Śląskim 24.36.

– To były niesamowite emocje. Koniec kariery sportowej to zawsze wielkie wydarzenie w życiu. Jestem rozemocjonowany. Ponad 20 lat spędziłem w lekkoatletyce i w niej pozostanę. Mam też nadzieję, że mój syn będzie przy sporcie. Póki co najbardziej podoba mu się rzut oszczepem. Zobaczymy jaką drogę wybierze, nie będę go specjalnie namawiał do dysku – śmiał się Małachowski.

W pożegnalnym konkursie Małachowskiego najlepszy był Słoweniec Kristjan Čeh (66.65)

Wieloletnią i bogatą karierę zakończyła w niedzielę także Joanna Fiodorow. Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni świata w rzucie młotem była w swym ostatnim starcie trzecia. Rzuciła 68.56 i uległa m.in. brązowej medalistce olimpijskiej z Tokio Malwinie Kopron (69.75).