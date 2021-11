Fatum? Pożar na parterze w kamienicy przy Kwiatowej w Grudziądzu. To już dziesiąty w ciągu roku przy tej ulicy!

Strażacy o pożarze we wtorek, 2 listopada zostali zaalarmowani ok. godz. 20. Jak się okazało na miejscu paliło się wnętrze lokalu mieszkalnego. - Ewakuowano trzy osoby przebywające na poddaszu - informuje mł. bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy Straży Pożarnej w Grudziądzu. - Do akcji przyjechało siedem wozów, w tym również z OSP.

- Ponadto dwa razy był pożar poddasza w tym samym budynku - wylicza mł. bryg. Paweł Korgol. I dodaje: - Na ul. Kwiatowej, mimo że nie jest najdłuższą ani najbardziej zaludnioną ulicą w mieście, mamy wiele interwencji: 14 w ciągu ostatniego roku, w tym właśnie 10 pożarów, z których cztery spowodowały duże straty, a jeden był tragiczny. Apelujemy do mieszkańców, by zwracali baczną uwagę na zachowania zarówno sąsiadów jaki i innych osób, a wszelkie potencjalnie niebezpieczne sytuacje zgłaszali do odpowiednich służb tak, by uniknąć tragedii.