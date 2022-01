Ferie zimowe 2022 w Sępólnie, Więcborku i Kamieniu. Oto oferta

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim proponuje dzieciom w wieku od 7 do 12 lat warsztaty z robotyki. To ciekawa oferta dla młodych miłośników nowoczesnych technologii. Zajęcia odbędą się w pierwszym tygodniu ferii, czyli od 17 do 21 stycznia.

– Podczas kreatywnych spotkań przygotowanych przez naszych animatorów, będziemy starali się poznać realne możliwości tych fantastycznych urządzeń, jakimi są mini roboty. Dzieci będą także mogły uczestniczyć w ciekawych eksperymentach, w rezultacie których staną się twórcami widowiskowego pokazu finałowego – mówi Michał Pick z CKiS.

Udział w warsztatach będzie płatny. Koszt to 200 złotych. Zapisy chętnych są już przyjmowane w sekretariacie.