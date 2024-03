Festiwal „Polska od kuchni” – zaproszenie dla kół gospodyń wiejskich

Miss Wdzięku to nie konkurs piękności

Trwają przygotowania do czwartej edycji festiwalu „Polska od kuchni”. - Tym razem z menu wolności oraz nową ambasadorką Katarzyną Bosacką – mówią organizatorzy. - Menu wolności to ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu rozpropagowanie wśród wszystkich Polaków idei wspólnego i radosnego świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły Polsce wolność. To właśnie przy stole i wspólnym posiłku następuje największa integracja.