Wędliny na Wielkanoc tylko z wiejskiej spiżarni. Bogata oferta w Kujawsko-Pomorskiem

Na kujawsko-pomorskim e-bazarku

Bogatą ofertę od gospodarzy z naszego regionu można znaleźć w internecie, m. in. na kujawsko-pomorskim e-bazarku (kujawskopomorskiebazarek.pl), prowadzonym przez ośrodek doradztwa rolniczego w Minikowie. To projekt, który umożliwia klientom dotarcie do rolników oraz przetwórców ekologicznej żywności w całym województwie.

- Podglądałam, jak dwa razy do roku dziadkowie robili wędliny na święta – wspomina. - Gdy opłacalność chowu trzody zaczęła mocno spadać i większość mniejszych hodowców we wsi zlikwidowała stada, też o tym myśleliśmy z mężem. Ale wtedy pojawiły się udogodnienia dla rolników, czyli rolniczy handel detaliczny i postanowiliśmy, że spróbujemy robić wędliny, bo ludzie szukają dobrego produktu. I tak to się kręci od ponad sześciu lat.

Stacjonarnie i przez internet

Cena wcale nie jest wyższa

Wędliny od rolników zacznie różną się od wędlin kupowanych w marketach. - Nie mają porównania do swojskiej kiełbasy – mówi Alicja Matera. - Trzeba to przerobić, żeby zrozumieć. Wielu ludzi nie ma świadomości, jaka to jest różnica. Ale jeśli już ktoś pozna tradycyjne produkty, to po nie będzie wracać. Wiem to po sobie, bo czasami jestem w markecie i mam na coś ochotę, wzięłabym parówkę albo inną wędlinę, ale już nie potrafię. Mam to zakorzenione, że traktuję takie produkty niemal jak truciznę.