Feta na stadionie. Piłkarze Olimpii Grudziądz awansowali do drugiej ligi - mamy fotki

Przewaga Olimpii nad drugimi w tabeli rezerwami Pogoni Szczecin wynosi cztery punkty przed ostatnią kolejką. Oznacza to, ze "Portowcy" nie są w stanie odrobić już tej straty. Po przerwie nasze województwo będzie mieć w końcu reprezentanta na centralnym szczeblu rozgrywek piłkarskich.

Z okazji awansu cieszyli się też dziś w Bydgoszczy, tam do IV ligi awansowała KP Polonia Bydgoszcz. - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Początek sezonu był kiepski i graliśmy słabo. Od nowa musieliśmy zbudować drużynę i dzięki ciężkiej pracy udało nam się to osiągnąć - opowiadał nam po meczu Daniel Osiński, szkoleniowiec bydgoszczan. - Każdy awans jest piękny, ale po każdym awansie potrzeba wzmocnień - zaznacza. Więcej: Tak piłkarze KP Polonii Bydgoszcz świętowali awans do IV ligi. Zobaczcie wideo!

