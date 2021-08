Film „Gorzko, gorzko!” kręcono także we Włocławku. Kiedy będzie premiera?

Film „Gorzko, gorzko!” kręcono także we Włocławku

W czerwcu i lipcu 2020 roku we Włocławku kręcono sceny do filmu Tomasza Koneckiego, pt. „Gorzko, gorzko!”. Ekipa filmowa sceny komedii romantycznej we Włocławku nagrywała w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta i Pałacu Bursztynowym. W scenach granych we Włocławku udział brało sporo statystów.