Ilu mieszkańców Włocławka wzięło udział w Narodowym Spisie Powszechnym?

- Liczba spisanych osób we Włocławku wynosi aktualnie 49557, co stanowi 45,65 procent osób przewidzianych przez GUS do spisania w naszym mieście (108561). W mobilnym punkcie spisowym uruchomionym przez GBS we Włocławku w czwartek 29.07.2021 r., w godz. od 10:00 do 15:00, na Placu Wolności spisano 205 osób i 104 mieszkania. Udzielano mieszkańcom informacji na temat metod realizacji NSP2021 (rozdawano ulotki informacyjne). Mobilny punkt był obsługiwany przez 3 rachmistrzów i pracowników Urzędu Miasta – członków GBS