Finał WOŚP 2024. Morsowanie pod Świeciem. Zobacz zdjęcia i wideo

Grupa CSW Morsy wsparła WOŚP 2024

Już po raz czwarty grupa CSW Morsy wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy . - Zanurzyliśmy się w wodzie, a później ogrzaliśmy przy ognisku. Na koniec udamy się do świetlicy w Czaplach, gdzie będzie można wylicytować m.in.: nasze gadżety – mówi Maciej Zawadzki z grupy CSW Morsy.

Morsowanie w Czaplach w ramach WOŚP 2024

Miłośnicy kąpieli w nietypowych warunkach o dziwo kręcili nosem na pogodę. Bo… było za ciepło. - Dla nas najlepsza temperatura to ta poniżej zera. A teraz mamy dodatnią. Woda jest chłodniejsza od powietrza, a to nie są wymarzone warunki do morsowania – mówi Maciej Zawadzki.

Ale sezon na morsowanie trwa w najlepsze. - Jeszcze dwa miesiące sezonu przed nami. Liczymy na niższe temperatury - kwituje Maciej Zawadzki.