Firma LPP już rozpoczęła rekrutację do pracy w Centrum Dystrybucyjnym koło Brześcia Kujawskiego. Kolejny nabór - jesienią

Budowa nowoczesnego Centrum Dystrybucyjnego LPP w Brzeskiej Strefie Gospodarczej jeszcze trwa. Firma zapewnia, że obiekt w Machnaczu w gminie Brześć Kujawski zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Powierzchnia centrum wyniesie 75 tys. metrów kwadratowych. To stąd LPP planuje wysyłać nawet 8 mln sztuk ubrań i akcesoriów tygodniowo.

Początkowo w Centrum Dystrybucyjnym LPP w pracę znajdzie około 500 osób. Docelowo firma ma zatrudniać aż 1 tysiąc pracowników. Na razie poszukiwani są pracownicy na stanowiska: dyrektor centrum, kierownik do spraw technicznych i utrzymania ruchu, elektromechanik utrzymania ruchu, specjalista do spraw utrzymania ruchu, koordynator do spraw planowania, specjalista do spraw bhp, specjalista do spraw importu i eksportu.