Firma z Bydgoszczy ma problem z odzyskaniem 1,3 mln zł. Belgowie odmawiają zapłaty

Belgowie zapewniali, że do zapłaty dojdzie. Przyszło jednak fałszywe potwierdzenie przelewu. W odpowiedzi na pytanie o przesłanie jednej z transz w wysokości 780 tys. zł, napisano: „W związku z wieloma reklamacjami (...) od klientów, z przykrością informujemy, że wstrzymujemy płatność, do czasu rozwiązania problemów ”.

- Pierwsze umowy z tą firmą podpisywaliśmy w 2022 roku, współpraca szła dobrze – mówi Olaf Bubacz, prokurent reprezentujący spółkę Instant Logistic z Bydgoszczy. - To, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego roku, uświadomiło mi, że nawet najbardziej zaufani partnerzy mogą złamać zasady.

Towar wysłany do Indii

Bydgoska spółka przedstawia zaświadczenie firmy kontrolującej jakość towaru w miejscu odbioru. Z dokumentu wystawionego przez przedsiębiorstwo Regis Inspection LTD wynika, że złom, którego odbiorcą byli Belgowie, został badany zgodnie z wytycznymi, a do samej firmy inspektorzy przesyłali „fotografie wykonywane w czasie rzeczywistym”, podczas przeładunku.

Te działania były podejmowane w Mumbaju, w Indiach, dokąd Instant Logistic wysłała towar. Partię złomu badał też polski rzeczoznawca. "Poziom zanieczyszczeń w analizowanym towarze kwalifikuje się w granicach 1-2 proc., co nie przekracza dopuszczalnych norm” - czytamy w ekspertyzie: „Taka zawartość zanieczyszczeń wskazuje na utrzymanie wysokiego standardu jakości zgodnie z wymaganiami klienta (…)”.

Dyrektor oddziału odcina się od kierownictwa

Bydgoska spółka zwróciła się do sądu w Belgii. W styczniu na konto mailowe firmy dotarł mail od S.A. dyrektora handlowego belgijskiego kontrahenta. Wiadomość została wysłana również do prawnika w Antwerpii, który reprezentuje przedsiębiorstwo w Bydgoszczy i do kancelarii, z którą firma współpracuje w Polsce.