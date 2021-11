Fortuna Puchar Polski: Olimpia Grudziądz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki [zdjęcia, relacja] Dariusz Knopik

Piłkarzom Olimpii (białe koszulki) i Świtu przyszło rywalizować w bardzo ciężkich warunkach przy ciągle padającym gęstym śniegu z deszczem oraz porywistym wiatrem Łukasz Szalkowski Zobacz galerię (22 zdjęcia)

To był niesamowity mecz piłkarzy Olimpii Grudziądz. Trzy razy odrabiali straty, a potem lepiej wykonywali rzuty karne niż zawodnicy Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. A to wszystko w niesamowitej scenerii przy gęsto padającym śniegu z deszczem oraz porywistym wietrze. W efekcie awansowali do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.