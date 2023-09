II ligi piłki nożnej: Radunia Stężyca - Olimpia Grudziądz. Pierwszy taki mecz

Radunia Stężyca - Olimpia Grudziądz 5:1 (2:1)

Bramki: Adam Płotka (5), Mateusz Kuzimski (39), Michał Biskup (61,90, 90+2) - Oskar Sikorski (2).

Olimpia: A. Olszewski - Sikorski, Rozgoniuc, Kostkowski, Warcholak - Vu Thanh (72. Rychert), Pałaszewski (63. Papikjan) - Bonikowski (63. Jarzec), Frelek (77. Sopoćko), Gutowski - Czernij (77. Winsztal).

To było pierwsze w historii ligowe spotkanie obu drużyn. Grudziądzanie, którzy zajmują ósme miejsce, tracili do czwartej Raduni dwa punkty. To zwiastowało duże emocje.

Już pierwsza akcja przyniosła Olimpii rzut rożny po strzale Dominika Frelka. Po dośrodkowaniu z kornera Marcina Warcholaka celną główką popisał się Oskar Sikorski. Nie minęło 180 sekund i był już remis. Piłka przypadkowo odbiła się od Sikorskiego. Skorzystał z tego Adam Płotka, który z bliska wepchnął piłkę do bramki.

Częściej przy piłce byli biało-zieloni, ale nie potrafili bardziej zagrozić bramce Raduni. Gospodarze czyhali na straty grudziądzan i kontratakowali. Po jednej takich zza pola karnego uderzył Wojciech Łuczak. Adrian Olszewski odbił piłkę, ale wobec dobitki Mateusza Kuzimskiego był już bezradny.