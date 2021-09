Forum rolnicze 2021. Spotkajmy się w Bydgoszczy albo w sieci – jak wolisz!

Wielkimi krokami nadchodzi Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy! Jeśli chcesz osobiście wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń branży agro, masz okazję zgłosić chęć udziału za pośrednictwem internetu.

Ruszyły zapisy! Jeśli chcecie być z nami 1 października, wypełnijcie ankietę, którą znajdziecie klikając poniżej :

Jeśli chcecie natomiast nie możesz być z nami w Bydgoszczy, zachęcamy do śledzenia transmisji – wystarczą do tego smartfon, tablet bądź komputer z dostępem do internetu. Relacja będzie dostępna na pomorska.pl/transmisja.