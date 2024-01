Fryzjerka dostała pracę w Toruniu, ale nie dostała pensji. Twierdzi, że szefowa kazała jej najpierw podpisać lojalkę

Zwolnienie z pracy

- Po sześciu dniach odeszłam. Nie podobało mi się - ocenia kobieta. - Nadal byłam bez umowy na piśmie, tylko ustnie ustalałyśmy. Szefowej nie było na miejscu, ale wiedziała, że to mój ostatni dzień w jej firmie. Około 800 zł zaległej wypłaty powinnam otrzymać do 10 grudnia. Nie dostałam do tej pory.

Młoda torunianka zaznacza: - Dopiero po mojej rezygnacji szefowa przekazała, że nie zapłaci do momentu podpisania przeze mnie papierowej umowy zlecenia wraz z umową lojalnościową. Ta druga obejmuje nie tylko przedłużanie włosów (na co bym przystała), ale wszystkie usługi fryzjerskie, a przecież ja z fryzjerstwa od lat się utrzymuję. Tzw. lojalka spowodowałaby, że nawet przez kilka lat nie mogłabym pracować w mojej branży.

Szefostwo się wypowiada

Szefowa przedstawia inną wersję. - Na każdej rozmowie kwalifikacyjnej informujemy, że oferujemy umowę zlecenie bądź umowę o pracę do wyboru oraz o obowiązku podpisu umowy lojalnościowej ze względu na brak doświadczenia w branży. Nie możemy pozwolić na sytuację, że wyszkolimy pracownika za darmo, a on odejdzie i otworzy konkurencyjną firmę. Pani została zaproszona do salonu na 2 dni po 3 godziny, aby zobaczyła, czy odpowiada jej praca. Dzień później otrzymała formularz do ubezpieczeń. Zwlekała z przyniesieniem tego dokumentu. Przyniosła go szóstego dnia. Następnego dnia już się nie pojawiła. Dokumenty czekały. Umowa lojalnościowa dla pani obowiązywałaby jedynie w usługach przedłużania włosów. Nie zakazujemy wykonywania wyszkolonego zawodu przez daną osobę poza naszym salonem. Umowa lojalnościowa jest na 24 miesiące, jak w przypadku każdego pracownika.