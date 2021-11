Fundacja ANWIL przekaże 300 tysięcy złotych dla włocławskiego szpitala. Powstanie nowoczesny system rejestracji medycznej

Kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne obejmie wszystkie poradnie specjalistyczne funkcjonujące w szpitalu we Włocławku, co wpłynie korzystnie na efektywność i szybkość pracy personelu oraz bezpieczeństwo i wygodę rejestrujących się pacjentów. Dzięki scentralizowanemu systemowi nie tylko skrócą się kolejki do rejestracji wizyt medycznych, ale też w wielu przypadkach osobista wizyta w punkcie rejestracji w ogóle nie będzie konieczna. W dobie pandemii ma to kluczowe znaczenie dla ograniczenia potencjalnego ryzyka zarażenia COVID-19.