Gabinet prezydenta Inowrocławia - świętość czy obywatelska własność? Kogo przyjmuje tam "komisarz"?

Otrzymaliśmy pismo sygnowane przez Tomasza Marcinkowskiego, przewodniczącego inowrocławskiej rady i jego zastępcę Patryka Kaźmierczaka. Przesłali je nie tylko do redakcji, ale przede wszystkim do Urzędu Miasta w Inowrocławiu.

„(...) Zgłaszają się do nas mieszkańcy Inowrocławia zaniepokojeni i zbulwersowani faktem, że „komisarz” (pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia - przyp. red) urządza w gabinecie Prezydenta Inowrocławia zabawy polegające na organizacji sesji zdjęciowych. Mieszkańcy przekazali nam zdjęcia, na których znajomy „komisarza” zasiada na stanowisku pracy organu wykonawczego Miasta, jakim jest Prezydent. To nie licuje z powagą urzędu Prezydenta, ale nie tylko. Te z pozoru niewinne, dziecinne zabawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Inowrocławia” - to fragment wspomnianego pisma.

Przewodniczący i jego zastępca zauważają, że na fotografii, która do nich dotarła, oprócz pozującej osoby widać znajdujący się na prezydenckim biurku komputer oraz bliżej nieokreślone dokumenty. Dodają, że dostęp do stanowiska pracy powinni mieć jedynie upoważnieni do tego pracownicy ratusza. Jak również i to, że prezydent miasta posiada dostęp do wszelkich danych mieszkańców, jak na przykład: dane osobowe, wnioski, pisma, decyzje administracyjne i materiały dotyczące prowadzonych postępowań.