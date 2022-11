Gala otwarcia Barć Film Festiwal 2022 w Barcinie. Na scenie gwiazdy polskiego kina [zdjęcia]

Zanim wszyscy weszli na salę kinową, w holu barcińskiego Miejskiego Domu Kultury została otwarta wystawa plakatów autorstwa Andrzeja Pągowskiego do wszystkich filmów, jakie wyreżyserował Andrzej Wajda pt. "Wajda na nowo". Dla wszystkich, którym nie uda się w ten weekend dotrzeć do MDK Barcin, a chcieliby zobaczyć te grafiki, musimy zaznaczyć, że wystawa będzie czynna do 14 grudnia 2022 roku.

Samo otwarcie trzeciego z kolei Barć Film Festiwal przebiegło jak poprzednich latach, od rozerwania symbolicznych plastrów miodu. Wśród zaproszonych do tego osób nie zabrakło partnerów festiwalu, sponsorów, czy tegorocznych gwiazd, a więc festiwalowego jury: Grażyny Błęckiej-Kolskiej, Jerzego Stuhra, Adama Woronowicza oraz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, który został nazwany ojcem chrzestnym festiwalu.

- Wierzę w to, że film jest sposobem mówienia do drugiego człowieka i cieszę się, że te filmy będą mówić. Ale żeby przemówiły, to na pewno musimy otworzyć swoje serca i swoje umysły. Dziękuję organizatorom tego festiwalu, że dają taką szansę i możliwość by kultura zbliżała nas do dobra, prawdy i piękna - powiedziała Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Samorząd wojewódzki jest głównym partnerem Barć Film Festiwal.