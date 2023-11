IV Barć Film Festiwal 2023: Gala finałowa i nagrody dla uczestników Konkursu filmów krótkometrażowych [zdjęcia]

Film "Wskrzeszenie" Luizy Budejko wygrał konkurs filmów krótkometrażowych podczas 4. edycji Barć Film Festiwalu w Barcinie. Jury profesjonalne na czele z Krzysztofem Zanussim jak i jury młodzieżowe były w tej kwestii zgodne. O zwycięstwie, jak podkreślono, zadecydowała także charyzmatyczna rola młodziutkiej Marii Dudaref.

Za nami czwarta edycja barcińskiego festiwalu filmowego. Miejski Dom Kultury gościł Dorotę Stalińską, Gabrielę Muskałę, wybitnego reżysera Krzysztofa Zanussiego oraz Łukasza Maciejewskiego - krytyka filmowego i teatralnego. Wydarzenie trwało trzy dni (24-26.11.2026), a jego program był bardzo bogaty. Przybyli w gościnne mury MDK mogli obejrzeć wiele filmów, a wśród nich nominowaną do Oskara produkcję "Chłopi", czyli polski, animowany dramat filmowy z 2023 roku w reżyserii DK Welchman (Doroty Kobieli) i Hugh Welchmana. W repertuarze znalazły się też filmy Krzysztofa Zanussiego, w tym najnowszy "Liczba doskonała" oraz - oceniony przez Łukasza Maciejewskiego jako zawsze aktualne arcydzieło, na którym uczą się inni - czyli "Barwy ochronne". Niewątpliwie cenne były rozmowy z artystami przybyłymi do Barcina. Wszystkie przeprowadził Łukasz Maciejewski.

Ostatnia, półgodzinna, odbyła się w Krzysztofem Zanussim tuż przed galą finałową.

Profesor Zanussi, który w tym roku skończył 84 lata i niezmiennie jest dla wielu mistrzem w swojej dziedzinie, odniósł się do twórczości młodego pokolenia. Powiedział m.in.: - Jest pewną misją naszego pokolenia, żeby zabiegać o to, by była kontynuacja, aby nie było walki pokoleń i zerwania z tradycją, którą polskie kino zbudowało, bo to była dobra tradycja. Trzeba ją rozwijać, przekształcać, a nie wrzucać do śmietnika. - Faktem jest, że dziś jakby cała kultura ucieka od konfliktu. Ucieka w takie iluzje, że jak politycznie poprawnie nie będziemy sobie mówili nic przykrego, to będziemy żyli w dialogu i pokoju. A to nieprawda - świat, cała przyroda ożywiona, polega na tym, że są ciągłe starcia. Chodzi tylko o to, aby to nie była walka na cepy, ale by przypominała konkurs, na przykład, olimpijski, żeby była walką szlachetną. To jest niezbędne, bez tego się nie da.

- Natomiast trudność w budowaniu konfliktu polega dziś na tym, że ludzie uciekają od ocen. Oczywiście oceniać nie należy człowieka, a jego czyny. Jak się ich nie ocenia i nie robi rozróżnienia między dobrem a złem, to mamy chaos w myślach i uczuciach.

- I to bardzo, w mojej ocenie, utrudnia dziś młodym ludziom opowiadanie (w filmie - przyp. red.). Bo czują się w obowiązku opowiedzieć tak, żeby w końcu w żadnym konflikcie, po żadnej stronie się nie opowiedzieć. A trzeba się opowiadać. Nie ma rady - jak się coś dzieje, to trzeba wobec tego przyjąć jakąś pozycję. - Widzę, że w filmach młodych jest przewaga intymizmu i zajmowania się sprawami wyłącznie rodzinnymi. Jedyne źródło konfliktu to jest rodzeństwo i rodzice, a nie ma z tyłu społeczeństwa i historii. To być może ucieczka w bezpieczniejsze rejony, które dotyczą bezpośrednio autorów.

- Wydaje mi się, że nagrodziliśmy filmy, w których jest jednak wyjście poza krąg rodzinnych dramatów.

Festiwal filmów krótkometrażowych Barć Film Festiwal 2023 - WYNIKI

Najpierw swoją nagrodę wręczyło młodzieżowe jury w składzie: Błażej Kowalczyk, Anna Ratajczak, Borys Koralewski, Kinga Nowicka, Agata Sulecka, Wiktoria Karbowiak, Alicja Szlachcikowska, Zuzanna Jędro, Stanisław Andryszak Adrian Staszak.

Młodzieżowe jury postanowiło nagrodzić film "Wskrzeszenie" w reżyserii Luizy Budejko. Wybrano także, zdaniem publiczności, najlepszy festiwalowy film pełnometrażowy, spośród czterech pokazywanych, polskich filmów. Zwyciężyła najnowsza ekranizacja "Chłopów" według Władysława Reymonta, w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana. Luiza Budejko otrzymała także nagrodę marszałka Piotra Całbieckiego za debiut reżyserski, w wysokości 5 tys. zł.

W jury festiwalu zasiadali: Gabriela Muskała, Dorota Stalińska, Krzysztof Zanussi oraz Łukasz Maciejewski.

Grand Prix Barć Film Festiwalu 2023 otrzymał także film "Wskrzeszenie" w reżyserii Luizy Budejko.

1 miejsce - "Na żywo" w reżyserii Mary Tamkowich - 3000 zł

2 miejsce - "Funeralia" w reżyserii Bartłomieja Błaszczyńskiego - 2000 zł

3 miejsce - "Nie mów tak do mnie" w reżyserii Hanny Kilińskiej - 1000 zł

Wybór skomentowała zasiadająca w jury Dorota Stalińska:

- Filmów do obejrzenia mieliśmy trzynaście. Jak powiedział Pan Krzysztof Zanussi, większość tematów dotyczyła spraw bardzo bliskich, rodzinnych, mało było tematów w ujęciu szerszym. Wybraliśmy te filmy, które niosą to, co zostaje w nas po wygaszeniu ekranu. Bo film to jest takie dzieło, które powinno zostać w nas. Jeżeli ktoś wychodzi po obejrzeniu filmu i jak go pytają znajomi "O czym był film", a o mówi: "O cholera, a właściwie, o czym on był" to nie jest dobrze, a jeżeli wychodzisz z filmu i myślisz o tym, co widziałeś, to jest dobrze. Sztuka filmowa to jest sztuka, która ma dać ludziom nie tylko przeżycie, nie tylko radość i wzruszenie, ale również powód do myślenia. Takie filmy, które dają powód do myślenia, nagrodziliśmy.

Nagrody dla uczestników konkursu "Gdyby Mikołaj Kopernik wystąpił w bajce"

Podczas gali zamknięcia IV Barć Film Festiwalu nagrodzono uczestników konkursu "Gdyby Mikołaj Kopernik wystąpił w bajce".

W jury zasiedli: Paula Stefańska, Karolina Kaczmarek i Milena Grobelska. Kategoria klasy 1 - 3 szkół podstawowych

1. Zofia Roman, SP w Piechcinie.

2. Karolina Madalińska, SP w Mamliczu.

3. Amelia Buzalska, SP w Mamliczu.

Wyróżnienia

Aleksandra Marcisz, ZS w Barcinie.

Kamil Konikowski, ZS w Barcinie.

Klaudia Cichoń, SP nr 1 w Barcinie.

Lena Dolatowska, SP w Piechcinie. Kategoria klasy 4 - 6 szkół podstawowych

1. Iga Koszucka, SP w Mamliczu.

2. Wiktoria Andler, SP w Mamliczu.

3. Maja Andler, SP w Mamliczu. Podczas wydarzenia jego uczestnicy obejrzeli pierwszy film, który powstał w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. To efekt warsztatów animacji poklatkowej, które odbywały się w tej instytucji przez trzy weekendy. Film "O obrotach Kopernika" przygotowały Alicja Szlachcikowska, Patrycja Sudoł, Zofia Kośmider oraz Patrycja Sosnowska. Dyrektorem i pomysłodawcą Barć Film Festiwalu jest Artur Jakubowski.

