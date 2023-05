Gąska na solo - komentuje Adam Willma

Nie będę udawał, że oglądałem, ale z szacunku dla tych, którzy emocjonalnie dali się wciągnąć, posłuchałem relacji i odsłuchałem finalistów. Ogólnie bardzo mi się podobało, zwłaszcza robota tych panów, którzy sterowali światłami. Można śmiało ich zaprosić na Festiwal Światła w Toruniu. Piosenki też były fajne, a na pewno głośne. Wśród nich najlepsza była ta z Polski. Nie żadni szatani niemieccy albo szwedzki upiór z pazurami, ale dziewczę znad Wisły i Dunaju, które zaprezentowało światu kawał polskiego folkloru. Bo musicie wiedzieć, że motyw panny, co to wyjechała do wielkiego świata, a tam niecny młodzian skradł jej wianek i porzucił to żelazny element repertuaru naszych wiejskich kapel.

Oto w 1875 roku największy polski etnograf Oskar Kolberg (którego matka pochodziła z Bydgoszczy) wybrał się w podróż na Pomorze, gdzie dokumentował miejscowe obyczaje, w tym piosenki. Zatrzymał się między innymi w nieodległej od Torunia Nawrze oraz w Łaszewie (powiat świecki), które okazały się prawdziwymi kopalniami ludowych przyśpiewek. Z tego śpiewnika zapewne utkała swój poruszający występ nasza pieśniarka Blanka, relacjonując nieudaną miłość, zionąca samotność i pretensja do młodziana. Tenże słodził jej najpierw: Siwa gąska, siwa/ tej wody nie mąci/ z naszego kochania/ nikt nas nie rozłączy” i namawiał naiwne dziewczę „Puść mnie dziewczyno na łóżko / dam ci czerwone jabłuszko”.