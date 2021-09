Gazyfikacja Więcborka. Polska Spółka Gazownictwa ogłosiła przetarg

Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci gazowej to dwa zadania dotyczące jednej inwestycji, na którą zostały już sporządzone dokumentacje projektowe i uzyskane pozwolenia na budowę.

- To bardzo ważna inwestycja dla naszych mieszkańców, bo często dopytują, co się w tej sprawie dzieje. Jesteśmy dobrej myśli, czekamy na efekty przetargu, ale mamy świadomość tego, że jesteśmy w takim momencie, że znacznie rosną koszty materiałów do wykonania inwestycji czy robocizny – mówi Waldemar Kuszewski, burmistrz Więcborka.