Obwodnica Więcborka. Burmistrz Waldemar Kuszewski wydał decyzję środowiskową

- Kluczowe jest to, że ten dokument daje zielone światło i możliwość panu marszałkowi do podejmowania kolejnych kroków, czyli ogłoszenia postępowania przetargowego przygotowania dokumentacji technicznej. Wydana decyzja jest obwarowana rygorem natychmiastowej wykonalności. Dzisiaj już nic nie stoi na przeszkodzie do tego, by pan marszałek mógł podejmować kolejne kroki – zaznacza burmistrz Kuszewski.