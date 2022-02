GDDKiA: - Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo

15 grudnia 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i konieczności przeprowadzenia ponownej weryfikacji ofert w trwającym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25. Po analizie ofert oraz wyjaśnień złożonych przez pierwotnie wybranego wykonawcę, podjęto decyzję o odrzuceniu jego oferty. Ponowny wybór to Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z siedzibą w Zawierciu. Wartość wybranej oferty to ok. 410,8 mln zł, co stanowi ok. 63 proc. budżetu, który GDDKiA przewidziała na tę inwestycję.

Pozostali oferenci, zgodnie z przepisami, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, będzie można podpisać umowę.