Gdy robi się ciemno, widoczne są tylko ruchome cienie rowerzystów. Policja napomina i grozi mandatami Marek Weckwerth

Jest już ciemniej niż sugeruje zdjęcie. Ci rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie, ale wielu tak nie robi. Marek Weckwerth

Tytułowe cienie to oczywiście nieoświetleni rowerzyści, którzy za nic mają swoje i cudze życie. Wystarczy moment, aby doszło do czołowego zderzenia na ścieżce rowerowej albo do potrącenia na przejeździe przez jezdnię.